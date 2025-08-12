Israel mata en Gaza a al menos otros seis periodistas palestinos en ataques selectivos

Varios palestinos llevan el cuerpo de Anas Al Sharif durante su funeral en la ciudad de Gaza. - OMAR ASHTAWY / APA IMAGES VIA ZUMA / DPA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó ayer a seis los periodistas asesinados el domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, tras la muerte de Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

De esta manera, los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.

El Gobierno de la Franja de Gaza, dominado por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, condenó estos asesinatos selectivos y exigió a la comunidad internacional que persiga a Israel en los tribunales internacionales, así como a “ejercer presión seria y efectiva para detener el crimen de genocidio”.

Con estos asesinados, el recuento gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 238, en una lista que incluye a periodistas, influencers y otros creadores de contenido.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado a Hamás.

Paralelamente, el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, defendió que las tropas hebreas están en una “nueva fase de los combates” y que harán “todo lo posible” para preservar las vidas de los rehenes secuestrados por Hamás después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aprobara ocupar la ciudad de Gaza, así como intervenir los campos de desplazados en la costa central.

El domingo, un grupo de familias de los rehenes que siguen secuestrados llamó a una huelga general en Israel para dentro de siete días para protestar contra la ofensiva israelí en Gaza y el plan de Benjamin Netanyahu de tomar su capital, una propuesta secundada por la oposición.

Nueva flotilla de barcos con activistas para romper el bloqueo

Una nueva operación para romper el bloqueo de la Franja de Gaza impuesto por Israel saldrá de España el 31 de agosto con “docenas” de barcos a los que se unirán otros tantos el 4 de septiembre desde Túnez, de la mano de la Coalición de la Flotilla de la Libertad y otras cuatro organizaciones unidas con este propósito. La flotilla, formada por la Flotilla Sumud del Magreb, la Coalición de la Flotilla de la Libertad, el Movimiento Global a Gaza y Sumud Nusantara, zarpará el 31 de agosto, según anunció la activista Greta Thunberg en Instagram.

El anuncio ha llegado apenas diez días después de que las autoridades israelíes deportasen a los últimos dos miembros que quedaban bajo su custodia de la tripulación del Handala, el último buque fletado por la Flotilla de la Libertad.