SEGRE se adhiere a la protesta contra el asesinato de periodistas en Gaza

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Comités de empresa, entidades vinculadas al periodismo y medios de comunicación de Catalunya han convocado para este miércoles una protesta contra el asesinato de periodistas a la Franja de Gaza. Se hará una concentración a las 19.00 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona bajo el lema 'Israel no quiere testigos del genocidio. Callar es ser cómplice' después de que el ejército israelí matara a un grupo de seis periodistas el domingo por la noche. Estaban en una tienda al lado de un hospital y, según Israel, eran miembros de Hamás, una afirmación que el medio para el cual trabajaban niega rotundamente.

Se han adherido a la protesta más de un centenar de organizaciones, como el Col·legi de Periodistes de Catalunya, incluidos varios medios, entre los cuales SEGRE. Entre los firmantes también están la ACN, el 3Cat, 5W, el Món Comunicació, Betevé, CCOO, CGT, UGT i la Intersindical, el Col·lectiu Ciutadella, els comitès d'empresa d'EFE Barcelona, El Nacional, 'El País', 'El Periódico', 'El Punt Avui', Badalona Comunicació, Catalunya Ràdio, de l''Ara', 'La Vanguardia', TV3, RAC1 i RAC105 i La Xarxa. També els consells informatius i professionals de RNE, TVE, TV3, Catalunya Ràdio, 'La Vanguardia' i la CCMA. També mitjans com Crític, CTXT, Cugat Mèdia, el 'Diari de Barcelona', 'Directa', 'El Diario', El Món, 'El Vallenc', elBaix.cat o elCugatenc, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, Martorell TV, el Nació, Premsa Comarcal, les Productores Audiovisuals de Catalunya (PAC), el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) o la Televisió de Sant Cugat,, entre otros.

El ataque ha coincidido con el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que pretende ocupar totalmente la zona. Desde el 7 de octubre de 2023 han muerto al menos 238 periodistas en Gaza a manos del ejército israelí y no se permite el acceso de prensa internacional a la zona. Los periodistas asesinados el domingo eran de los pocos que quedaban en la Franja.