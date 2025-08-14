Muere una mujer en Terrassa por un incendio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una mujer de 69 años murió ayer en Terrassa a causa de un incendio en su vivienda. Los Bomberos recibieron el aviso a las 6.19 horas y movilizaron cinco dotaciones. El fuego se desarrolló en el tercer piso del edificio en la calle de la Castellassa, y quemó completamente una habitación y el comedor del domicilio de la víctima, mientras que las otras partes del piso han quedado afectadas por el humo y la alta temperatura. El resto de vecinos quedaron confinados en sus casas durante la extinción del incendio, que concluyó con trabajos de ventilación y revisión de las demás viviendas.