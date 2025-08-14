Protesta contra el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un millar de personas se manifestaron ayer en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para condenar el asesinato sistemático de reporteros en Gaza por parte del Ejército israelí, después de que el domingo murieran seis profesionales, entre ellos el palestino Anas al Sharif, en una concentración secundada por 142 comités de empresa, entidades, colegios profesionales, sindicatos y medios de comunicación, entre ellos SEGRE. Después de guardar un minuto de silencio, tuvo lugar la lectura del manifiesto, que destaca que ya han sido asesinados al menos 238 periodistas en Gaza. Afirma que “Israel persigue enmudecer cualquier voz que muestre la realidad de este cruento genocidio o desmienta su relato oficial”. Tras reivindicarse como “los ojos y orejas del mundo”, los periodistas señalan que este “asesinato sistemático” de profesionales “es un ataque contra la libertad de prensa que nos pone en peligro a todos y nos deja más sordos y ciegos en Gaza”. También piden que se garantice la seguridad de los que informan sobre el terreno y que España y la UE hagan efectivo un embargo de armas y suspendan relaciones con Israel, entre otras medidas.