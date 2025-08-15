Trump abre ahora la puerta a una cumbre con Putin y Zelenski

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, abrió ayer la puerta a que algunos líderes europeos participen en una futura cumbre con los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, después del encuentro que mantendrá hoy con el ruso en Alaska. “(Después de la reunión de Alaska) nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, y quizás traigamos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé”, explicó ante la prensa en la Casa Blanca.

El líder republicano había dicho anteriormente que pretende llamar a Zelenski y a los líderes europeos para informarles del resultado del cara a cara que mantendrá con Putin en Anchorage (Alaska), pero no había comentado la posibilidad de que estos participaran en una futura cumbre para poner fin a la guerra de Ucrania.

El miércoles, Trump tuvo una reunión telemática con Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y varios líderes europeos, como el alemán Friedrich Merz o el francés Emmanuel Macron, para escuchar sus posturas.

El presidente estadounidense anticipó que el cara a cara con Putin será “una buena reunión”, pero insistió en que luego debe haber otro encuentro en el que se sume Zelenski, el cual será “más importante” para terminar la guerra.

Mientras, solo un 20% de los rusos cree que la cumbre entre Putin y Trump acabará con acuerdos que permitan “resolver y detener” el conflicto en Ucrania, según una encuesta publicada a un día de la reunión entre los dos mandatarios.

Zelenski y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, mantuvieron una reunión en Londres para hablar, entre otras cuestiones, de las “expectativas” de la cita del viernes en Alaska, esperando que Trump logre presionar a Putin hacia un alto el fuego.

■ Rusia y Ucrania efectuaron ayer un nuevo canje de prisioneros en el marco del cual intercambiaron a 84 personas de cada bando, según informó el ministerio de Defensa de Rusia. En junio y julio, Rusia y Ucrania llevaron a cabo ocho canjes de prisioneros en el marco de los acuerdos alcanzados en Estambul.

Por otra parte, una refinería de la región rusa de Volgogrado, en el sur del país, sufrió ayer un incendio como resultado de un ataque con drones perpetrado por Ucrania, según el gobernador de la zona, Andrei Bocharov.

Mientras, Rusia aseguró que los bombardeos lanzados en Ucrania han logrado destruir el programa de misiles balísticos Sapsan, una de las herramientas usadas por Kyiv para alcanzar objetivos lejanos en territorio ruso.