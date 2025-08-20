Trump pide a Zelenski ser flexible en negociaciones de paz con Moscú

Imagen de la reunión de Trump con los líderes europeos y de la OTAN el lunes en la Casa Blanca. - EFE/ @WHITEHOUSE

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó ayer que su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, tendrá que ser “flexible” en las negociaciones que se avecinan si quiere alcanzar la paz, dentro de la cual el inquilino de la Casa Blanca no contempla en ningún caso el envío de tropas sobre el terreno.

Trump señaló a la cadena Fox News que “Ucrania va a recuperar su vida” una vez cese el conflicto y también “mucho territorio”, sin entrar en más detalles, pese a que hace apenas dos días dio por hecho que Kyiv tendría que renunciar definitivamente a la península de Crimea. “Esto es una guerra”, añadió, y “Rusia tiene un Ejército potente, le guste a la gente o no”, matizó el dirigente estadounidense.

Una de las grandes metas fijadas ahora por Trump pasa por organizar una nueva cumbre a la que asistan Zelenski y el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En este sentido, dijo que ambos no tienen por qué convertirse en “los mejores amigos”, pero sí ceder en alguna de sus reivindicaciones. La Casa Blanca aseguró que Putin ha prometido que se reunirá pronto con Zelenski, pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió ayer que una reunión entre Putin y Zelenski debe “prepararse minuciosamente”.

Por otra parte, Trump dejó claro que en el proceso de paz Estados Unidos no se involucrará de ninguna forma en el despliegue de tropas en suelo ucraniano para velar su seguridad, aunque sí dejó caer que la ayuda podría ser a través del apoyo aéreo.

Por su parte, la OTAN anunció una reunión por videoconferencia para hoy miércoles de los jefes de Estado Mayor de los 32 aliados, en una cita para abordar la situación en Ucrania ante los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz.

Paralelamente, Zelenski informó que ya trabajan con las autoridades europeas en un nuevo paquete de sanciones a Rusia, el número 19 desde el inicio de la invasión.

Mientras, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron en las últimas horas una nueva ola de ataques con drones y misiles sobre Ucrania.