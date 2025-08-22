Baleares pide la suspensión del reparto de menores

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció ayer que pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno central que establece el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta, de los cuales Baleares tendría que acoger 49. El Ejecutivo efectuó ayer el traslado –el tercero desde el auto del Supremo– de nueve niñas menores solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, todas de origen africano.

Prohens aseguró que su Govern luchará para “evitar la imposición” de un reparto que no pueden asumir “en condiciones de dignidad y humanidad”, por lo que recurrirá al decreto que establece el procedimiento de acogida, aprobado el 18 de julio, y al que está previsto que se apruebe el próximo martes en Consejo de Ministros, que es el paso previo a que empiece el proceso de reubicación la próxima semana.

Además, la mandataria balear reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que esté “de vacaciones” mientras más de 1.500 migrantes llegaron a las costas baleares en 20 días. El Govern cifró en más del 1.000% la sobreocupación de los centros de acogida de menores de Baleares, y calificó la situación de “alarmante” tras la llegada de 4.700 personas este año, un aumento del 77% respecto al anterior, mientras que en España se redujeron un 29,3% hasta el 15 de agosto.

Prohens afirmó que la ruta migratoria entre Argelia y Baleares es “la que más crece de toda Europa” y se ha convertido en “el epicentro europeo de la migración”, por lo que exigió una vez más el despliegue de los efectivos de Frontex, que alerta de la situación desde 2021, en el archipiélago. Además, la presidenta balear pidió al Gobierno recuperar “la vía diplomática” con Argelia para controlar los flujos migratorios.

Acusaciones de racismo

Mientras, el Gobierno central consideró que la negativa de Baleares a acoger migrantes no es debido a la “falta de medios” sino al “racismo”.