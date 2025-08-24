Doce desaparecidos de una patera tras saltar al agua cerca de la costa balear

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Doce migrantes que viajaban en una patera a 60 kilómetros de la isla de Cabrera (Baleares) permanecen desaparecidos después de lanzarse al mar el viernes por la tarde. Las autoridades informaron de que la embarcación transportaba 26 personas de origen magrebí y que 14 fueron rescatadas.

Varios equipos participan en las labores de búsqueda de los doce desaparecidos, mientras otros efectivos continúan buscando a tres migrantes subsaharianos desaparecidos el miércoles y sigue la investigación por la desaparición de otra patera con 25 migrantes que salió de Argelia hace una semana.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, reclamó al Gobierno central un “cambio drástico en la política migratoria” y manifestó que “continúa el drama humano” en las costas de las islas, tras la desaparición de los doce migrantes cerca de Cabrera. “Aunque nos amenacen y nos insulten, esta es la realidad que niega el Gobierno”, aseguró la mandataria.

Por otra parte, una patera con 16 personas –cinco menores– fue localizada a unos 20 kilómetros de la costa de Alicante. Nueve de los migrantes a bordo tuvieron que ser atendidos por diversos problemas de salud, incluyendo dos niñas de cuatro y cinco años respectivamente.