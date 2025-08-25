Rescatan a 250 personas en un cayuco en Gran Canaria

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Salvamento Marítimo rescató la madrugada del sábado al domingo a 248 personas, entre ellas dos bebés y varios niños pequeños, que iban a bordo de un cayuco avistado por un barco mercante a unos 429 kilómetros al sur de Gran Canaria. Según la ONG Caminando Fronteras, que alertó de la salida del cayuco, en base a datos de las autoridades españolas entre las 248 personas rescatadas, todas ellas de origen subsahariano, hay 10 menores (entre ellos dos bebés) y 17 mujeres, que habrían salido desde Senegal. El cayuco se encontraba en aguas de SAR (Search and Rescue) conjunta entre España y Marruecos, si bien este segundo país informó de que no tenía embarcaciones disponibles en la zona, por lo que se encargó de coordinar el rescate Salvamento Marítimo. Las Palmas movilizó a la guardamar Urania, que a las 02.15 informó del rescate de las 248 personas que estaban dentro del cayuco. La embarcación arribó al muelle de Arguineguín sobre las 15.30.

Mientras, continúa la búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos tras haber saltado al agua cerca de Cabrera desde una patera en la tarde del viernes. En ella viajaban 26 personas y las restantes 14 fueron restacadas. Además, Guardia Civil y Salvamento Marítimo buscan a los tres migrantes desaparecidos de una patera naufragada el miércoles al sur de Mallorca, después de llevar unos seis días a la deriva. Estos tres migrantes podrían haber desaparecido durante la travesía. Catalina Cabrer, del gobierno balear, hizo un llamamiento a la “cautela” porque las islas “han llegado también al límite de personas viviendo aquí”. La consejera criticó la “inacción” por parte del Gobierno central, que se traslada también a ámbitos como el de Extranjería, dificultando la situación de los que pudieran optar por permanecer en el archipiélago.