Simpatizantes de Maduro se alistan a la milicia como respuesta a Estados Unidos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Simpatizantes de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se congregaron el sábado en Caracas para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) e instaron a la población a sumarse, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EEUU en el Caribe para combatir el narcotráfico. Trump ha desplegado tres destructores de misiles guiados Aegisel: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. “Hemos visto una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo y amor por Venezuela”, dijo Maduro. Por su parte, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, criticó a Guyana por “someterse” ante Estados Unidos en cuanto al Cártel de los Soles, designado como organización terrorista por Estados Unidos. El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) señaló al respecto que la maniobra de EEUU es una “clara provocación que amenaza la paz y la estabilidad” de la región.

Mientras, 13 presos políticos fueron excarcelados después de haber sido detenidos en el contexto de la crisis tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Italia confirmó la liberación de los italo-venezolanos Américo de Grazia y Margarita Assenza. Sin embargo, ambos deberán declarar hoy ante un tribunal, por lo que se les impidió abandonar Caracas.