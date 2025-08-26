El Govern reanuda la actividad para preparar el nuevo curso político

Salvador Illa y su consellera de Economía, Alícia Romero, en una imagen de archivo. - ACN

El Govern reanuda esta semana su actividad después del paro de agosto y lo hará por partida doble. Hoy martes celebrará la reunión del Consell Executiu habitual en el Palau de la Generalitat.

Además, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocado a los miembros de su gobierno el viernes y el sábado a unas jornadas de trabajo en las Terres de l’Ebre para preparar el nuevo curso político.

Según fuentes del Govern, en esta jornada de trabajo el Executiu realizará un análisis del contexto actual y abordará las grandes líneas políticas para los próximos meses: liderazgo económico, vivienda, reforzar la seguridad y acelerar la reforma de los servicios públicos.

La principal asignatura pendiente que el Govern arrastra desde el curso pasado son los presupuestos de la Generalitat.

ERC no quiso ni entrar a negociar los del 2025 y en los últimos meses el Govern ha acordado con los republicanos y Comunes varios suplementos de crédito para poder incorporar 4.000 millones a las cuentas prorrogadas.

Habrá que ver si para este curso político es posible una negociación con los socios de investidura para nuevos presupuestos.

ERC ya ha avisado de que no se sentará en la mesa de negociación para las cuentas de la Generalitat hasta que haya concreciones significativas en la financiación singular.

En la Comisión Bilateral de 14 de julio, Gobierno y Estado certificaron un acuerdo sobre la financiación singular sin concreciones ni calendario para la gestión de los impuestos por parte de la Generalitat.

Unos días más tarde, Illa aseguró que en 2028 se podrá realizar la gestión entera del IRPF a través de la Agència Tributària Catalana (ATC). Y precisamente, hoy martes, el Govern aprobará un decreto para adaptar la ATC a los nuevos requerimientos para el despliegue de la hacienda catalana.

En relación con el traspaso de Rodalies, el Consejo de Ministros dio luz verde, el 29 de julio, a la creación de la nueva empresa mixta que sustituirá a Renfe. Debería empezar a funcionar a partir de enero, por tanto, en los próximos meses se tendrán que ir dando pasos en este sentido.

PSC: “El sistema de financiación requerirá de más tiempo”

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, aseguró ayer que el sistema de financiación singular para Catalunya “es complicado, es complejo, tiene sus complejidades y seguramente requerirá de más tiempo”, al ser preguntada por si considera que se está cumpliendo lo pactado con los republicanos.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa tras la primera reunión de la ejecutiva del PSC del curso político, después de que ERC haya insistido en que si no se cumple lo acordado en materia de financiación no habrá nuevos pactos, como los Presupuestos.

Destacó que la celebración de la bilateral sobre la financiación singular de julio supuso un paso muy importante, ya que pasó de ser “un acuerdo entre partidos a un acuerdo entre gobiernos”, pero insistió en que el tema de la financiación es complicado y necesita sus tiempos.