Un detenido en un operativo policial en Roses contra el top manta

Momento de la intervención policial durante el operativo. - ACN

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La policía detuvo ayer a un hombre de 53 años en el marco del operativo que se llevó a cabo contra el top manta en Roses.

La Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Local de Roses movilizaron a 250 agentes en el dispositivo contra la propiedad industrial y la falsificación de marcas.

Según fuentes policiales, además se intervinieron grandes cantidades de material destinado a la venta ambulante.

El dispositivo empezó sobre las seis de la mañana y se realizaron cuatro registros, dos en domicilios y dos en locales comerciales, situados en la avenida de la Bocana, cerca del paseo de Santa Margarida.

El municipio alto-ampurdanés lleva años intentando luchar contra el top manta. El pasado año contabilizaron hasta 287 manteros en el Paseo Marítimo.

Este verano el ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva ofensiva, con un conjunto de medidas para evitar que continúe esta actividad. Así, por ejemplo, estableció multas de 300 euros por los compradores, eliminó el carril bici del paseo Santa Margarida y lo cambió por pilones de hormigón, permitiendo a algunos establecimientos que colocasen mesas y sillas en las terrazas para evitar que se pongan los manteros.