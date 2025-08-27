POLÍTICA
ERC exige cumplir el pacto sobre financiación
Como condición para aprobar los presupuestos del próximo año al Gobierno, mientras que Junts asegura que la quita de deuda del FLA es “el chocolate del loro”
La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, exigió ayer al Gobierno el cumplimiento “pronto y en su totalidad” del acuerdo con el PSC sobre la financiación singular y aseguró que es condición previa para negociar los Presupuestos Generales del Estado. Jordà celebró la condonación de deuda del FLA, que era “absolutamente injusta” e impedía a Catalunya “desarrollar” sus propias políticas. “En lugar de acabar con el déficit fiscal de Catalunya, el Estado aumentó la bola de la deuda de una forma brutal, y las consecuencias las han pagado los ciudadanos de Catalunya, sean o no independentistas”, manifestó.
La diputada republicana criticó el “incumplimiento crónico” de las inversiones en Catalunya y afirmó que el objetivo de ERC es “dotar de más soberanía fiscal” a la Generalitat. Jordà insistió en hacerse con “la llave de la caja” para que ERC apoye al PSOE con los presupuestos en Madrid, mientras que en Catalunya el PSC también necesita a los republicanos para aprobar las cuentas del próximo año, “absolutamente prioritarias” para el Govern, que empezará las conversaciones con Comuns y ERC en las próximas semanas.
Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas incidió en que la quita de deuda sólo es “el chocolate del loro” y que la prioridad de su formación es resolver el “maltrato económico sistémico de España hacia Catalunya” y “los miles de millones de euros” que, en vez de ir a la Generalitat, acaban “en otros territorios a costa de empobrecer directamente a los ciudadanos catalanes”.
Paralelamente, el PP de Catalunya criticó la “dejadez y la incapacidad” del Govern con Rodalies, asegurando que su gestión “no es cuestión de competencias sino de incompetencia”, mientras que Vox acusó al Executiu de cumplir los “delirios separatistas”.