ERC exige cumplir el pacto sobre financiación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, exigió ayer al Gobierno el cumplimiento “pronto y en su totalidad” del acuerdo con el PSC sobre la financiación singular y aseguró que es condición previa para negociar los Presupuestos Generales del Estado. Jordà celebró la condonación de deuda del FLA, que era “absolutamente injusta” e impedía a Catalunya “desarrollar” sus propias políticas. “En lugar de acabar con el déficit fiscal de Catalunya, el Estado aumentó la bola de la deuda de una forma brutal, y las consecuencias las han pagado los ciudadanos de Catalunya, sean o no independentistas”, manifestó.

La diputada republicana criticó el “incumplimiento crónico” de las inversiones en Catalunya y afirmó que el objetivo de ERC es “dotar de más soberanía fiscal” a la Generalitat. Jordà insistió en hacerse con “la llave de la caja” para que ERC apoye al PSOE con los presupuestos en Madrid, mientras que en Catalunya el PSC también necesita a los republicanos para aprobar las cuentas del próximo año, “absolutamente prioritarias” para el Govern, que empezará las conversaciones con Comuns y ERC en las próximas semanas.

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas incidió en que la quita de deuda sólo es “el chocolate del loro” y que la prioridad de su formación es resolver el “maltrato económico sistémico de España hacia Catalunya” y “los miles de millones de euros” que, en vez de ir a la Generalitat, acaban “en otros territorios a costa de empobrecer directamente a los ciudadanos catalanes”.

Paralelamente, el PP de Catalunya criticó la “dejadez y la incapacidad” del Govern con Rodalies, asegurando que su gestión “no es cuestión de competencias sino de incompetencia”, mientras que Vox acusó al Executiu de cumplir los “delirios separatistas”.