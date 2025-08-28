Dos niños muertos en un tiroteo en una iglesia católica de Minneapolis

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Al menos dos niños de 8 y 10 años fallecieron ayer y otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas menores, tras un tiroteo contra una iglesia de una escuela católica en el sur de la ciudad estadounidense de Minneapolis, Minnesota. Las autoridades confirmaron también la muerte del supuesto autor del ataque, antiguo alumno del centro, que se quitó la vida tras la agresión. En su poder tenía una pistola, un fusil de asalto y una escopeta que habría comprado legalmente.

Según explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, durante la misa como parte del inicio del curso en la Escuela Católica de la Anunciación, “un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos”. El tirador ha sido identificado como Robin Westman y el FBI investiga los hechos como un acto terrorista y un delito de odio contra católicos. La agencia se refirió a Westman como un “varón”, aunque medios como NBC News aseguran que había solicitado el cambio de género en documentos oficiales. El alcalde, Jacob Frey, instó a no utilizar este caso como “oportunidad para convertir a la comunidad trans, o a cualquier otra comunidad, en villanos”. Al cierre de esta edición, dos de os heridos se encontraban críticos.