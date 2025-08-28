Trump prepara un plan integral para el futuro de la guerra en Gaza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, dirigió anoche lo que se calificó como una “gran reunión” para abordar la situación en la Franja de Gaza. Tras defender en los últimos días que “en las próximas dos o tres semanas tendremos un final bastante bueno, concluyente”, ayer se reunió, entre otros, con el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno presidencial y antiguo enviado para Oriente Próximo, Jared Kushner.

Mientras, el Gobierno de Israel exigió la retirada del informe publicado la semana pasada por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) que declara oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja. Según las autoridades gazatíes, bajo el mando de Hamás, la ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 62.900 palestinos muertos, incluidos 315 palestinos por hambre.

Paralelamente, el Ejército de Israel afirmó que la “evacuación” de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, es algo “inevitable”, tras su anuncio de planes para hacerse con el control de la localidad.

El martes por la noche, cientos de miles de personas se congregaron en las calles de Tel Aviv para exigir al Gobierno que acepte el acuerdo de alto el fuego, al que ha accedido Hamás, y permita la liberación de los rehenes.

En otro orden de cosas, Estados Unidos se encuentra enfrascada en su particular escalada de tensión con Venezuela. Ayer, publicó fotografías de varios infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela.