Una mujer es asesinada por su expareja, que tenía una orden de alejamiento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una mujer de 54 años fue asesinada el domingo presuntamente a manos de su expareja en Motril (Granada). La víctima había sido encontrada herida de gravedad en su domicilio, y fue trasladada al hospital, donde falleció. El exnovio de la mujer fue detenido por la Policía Nacional acusado de homicidio, y el juez ordenó ayer su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Emergencias recibió un aviso en torno a las 10.35 horas de la mañana del domingo, después de que sanitarios del 061 requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, donde asistieron a la mujer por un fuerte golpe en la cabeza.

Figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) tanto la víctima como el presunto autor, a quien el juez había ordenado una orden de alejamiento. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso, que podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista.

La consejera de Igualdad de la Junta andaluza, Loles López, expresó su “apoyo y cariño” a la familia de la víctima. En caso de confirmarse como asesinato por violencia de género, sería la víctima mortal número 25 en España este año, y la séptima en Andalucía, la comunidad más afectada.