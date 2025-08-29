SEGRE

Matan a un hombre a puñaladas en un edificio okupado en Badalona

La comitiva judicial entra en el edificio okupado. - ACN

La comitiva judicial entra en el edificio okupado.

Los Mossos investigan la muerte de un hombre en un antiguo instituto –actualmente okupado– en Badalona, por la que ya hay un detenido. El suceso tuvo lugar ayer por la mañana, tras un enfrentamiento entre dos hombres que acabó con la víctima apuñalada, según El Caso. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, denunció que el ayuntamiento lleva dos años en “calvario judicial” para desalojar a los okupas y pidió reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

