Opositores lanzan piedras a Milei en un acto de campaña electoral

El presidente de Argentina, Javier Milei, negó el miércoles por primera vez las acusaciones contra él y su hermana de sobornos y su Gobierno aseguró que se trata de una “operación política”. Milei tuvo que ser evacuado en un vehículo blindado de un acto electoral en la provincia de Buenos Aires, después de que manifestantes opositores le lanzaran piedras, ramas y huevos, lo que desencadenó una confrontación con tres heridos y dos detenidos.