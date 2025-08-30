Planas cifra en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas por los incendios

Protestas frente a las Cortes de Castilla y León para exigir la dimisión del presidente Mañueco. - EUROPA PRESS

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cifró en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas en España en la última ola de incendios, que suponen aproximadamente el 9% del total de hectáreas calcinadas –sin contar los pastos arrasados para la ganadería–, en su comparecencia en el Senado sobre la gestión de la catástrofe.

Planas se comprometió a ayudar a los agricultores afectados por los fuegos. Sin concretar las medidas, el ministro reiteró la necesidad de que la PAC cuente con una buena dotación económica y cargó contra los recortes que quiere implementar la Comisión Europea. Además, avanzó que Agroseguro ha recibido 168 partes de incendio, una cifra “provisional” y que cree que quedará “muy superada” en el balance final de los daños.

A nivel político, Planas criticó las citaciones en el Senado porque es “precipitado hacer balance en este momento” y llamó a apoyar el Pacto de Estado por la emergencia climática.

Mientras, el PP le tachó de “incompetente” y le reprochó “ser cómplice de criminalizar a la ganadería”. Asimismo, cuestionó la gestión de la propagación de la enfermedad de la lengua azul en explotaciones ganaderas, ante lo que Planas pidió no poner “sus sucias manos sobre los veterinarios y los expertos”. Por su parte, ERC aseguró que “ganaríamos todos” si se destinaran a la prevención “los costes de extinción de los incendios”, mientras que Junts afirmó que “ni PSOE ni PP han estado a la altura”.

También compareció, en su caso ante las Cortes de Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que defendió que su operativo contra los fuegos “respondió desde el incio” pero hubo “un cóctel” de condiciones meterológicas adversas y “la mano del hombre”. El PSOE lo responsabilizó de la “tragedia” y unas 300 personas se manifestaron frente a las Cortes exigiendo la dimisión de Mañueco y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Paralelamente, los Reyes visitaron las zonas afectadas por los incendios en Extremadura. Felipe VI instó a retomar los viajes cancelados por el fuego porque “los afectados necesitan el cariño de todos”.

Preocupan dos fuegos en León y Zamora y suben los detenidos

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, calificó la situación de los fuegos de “favorable y llena de optimismo” y explicó que quedan dos grandes incendios activos preocupantes: Fasgar-Igüeña (León), donde un trabajo de contrafuego ayudó ayer a avanzar en las labores de extinción, y Porto (Zamora), activo desde hace más de dos semanas, que ya ha arrasado 16.000 hectáreas.

Mientras, la evolución de los fuegos en Galicia y Asturias sigue siendo positiva, sin registros de grandes incendios activos. La Xunta de Galicia destacó la “evolución favorable” del brigadista herido por quemaduras más grave, y confirmó que el otro brigadista y un bombero heridos están “estables”.

Por otra parte, el ministerio del Interior informó ayer de que los detenidos por provocar incendios han aumentado a 56 y los investigados a 142.