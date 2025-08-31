Al menos 3 muertos y 5 heridos por protestas en Indonesia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Al menos tres personas murieron y cinco más resultaron heridas el viernes al quedar atrapadas en un edificio gubernamental que sufrió un incendio, provocado por manifestantes en Indonesia, según las autoridades. El país lleva sumido varios días de protestas contra los aumentos salariales de los diputados, y la situación empeoró tras la muerte el jueves de un manifestante de 21 años atropellado por la Policía en una concentración frente al Parlamento.