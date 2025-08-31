Asesinan a tiros en plena calle en Lviv al expresidente del Parlamento ucraniano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El expresidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy fue asesinado ayer al mediodía en Lviv, por motivos que investigan las autoridades del país. Según medios ucranianos, la víctima recibió varios disparos en medio de la calle por parte de un hombre disfrazado de repartidor y murió en el acto. Parubiy ejerció como jefe de la Rada entre 2016 y 2019, y fue secretario de Seguridad Nacional y Defensa en 2014, tras un papel importante en el Euromaidán.

Ofensiva contra Zaporiyia

Mientras, un ataque del Ejército ruso en Zaporiyia, en el este de Ucrania, dejó al menos un muerto y 23 heridos –entre ellos varios niños–, y alcanzó dos edificios de cinco plantas y cinco viviendas individuales. El Kremlin afirmó que controla el 99,7% de la región de Lugansk y el 79% de Donetsk, donde ayer anunció la toma de la localidad de Kamishevaja. Por su parte, Ucrania atacó dos refinerías petrolíferas en los territorios rusos de Krasnodar y Samara, en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia.

Por otra parte, el Gobierno ucraniano permitirá salir del país a los hombres de entre 18 y 22 años, frente a críticas por “debilitar” el potencial militar y la economía del Estado.