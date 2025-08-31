Europa no consigue un acuerdo para imponer sanciones a Israel

La Flotilla zarpa hacia Gaza- La Global Sumud Flotilla tiene previsto salir hoy desde el puerto de Barcelona hacia la Franja de Gaza para dar ayuda humanitaria. La flotilla contará con 20 barcos y más de 300 voluntarios, entre ellos la activista Greta Thunberg, la excaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, además de protección diplomática. - ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La reunión entre los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea acabó ayer sin acuerdo para imponer sanciones a Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. La Alta Representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, calificó la situación de “frustrante” por no poder ayudar a los gazatíes y reconoció la división en la Unión sobre este asunto –sobre todo con Alemania–, que supone “un gran problema” porque “no hablamos con una voz unida”.

Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, reiteró ante sus homólogos la necesidad de la actuación europea para detener el conflicto en Gaza y manifestó que “no hacer nada no ha resuelto nada”.

Paralelamente, la UE reclamó a Estados Unidos que reconsidere su decisión de revocar los visados de entrada al país a los responsables de la Autoridad Palestina de cara a la próxima Asamblea General de la ONU.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo lo propio denunciando que es una “injusticia” y denunció que los ataques a civiles en Gaza “son inhumanos y deben cesar inmediatamente”. España recibió el agradecimiento de Hamás por su condena a la ofensiva israelí, que “se suma a la ola de demandas internacionales para detener la agresión, el genocidio y el hambre contra Gaza”.

No cesan los ataques

Mientras, las autoridades gazatíes denunciaron al menos 19 muertos y decenas de heridos por un ataque del Ejército israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza, que elevan a casi 63.400 las víctimas desde el 7 de octubre de 2023. El ministerio de Sanidad del enclave informó, además, del fallecimiento el viernes de diez personas, entre ellas tres menores de edad, a causa de la desnutrición. Los centros hospitalarios de la Franja denunciaron que la situación es “catastrófica”, con sobreocupaciones del 250%.

Por su parte, el Gobierno israelí comunicó que siete soldados de las Fuerzas Armadas de Israel fueron heridos el viernes debido a la explosión de un artefacto en la ciudad de Gaza.