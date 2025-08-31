Récord de superficie arrasada por los fuegos en la Unión Europea

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La superficie calcinada por los incendios en la Unión Europea ha superado este año el millón de hectáreas, el peor dato desde que hay registros. Esta cifra se debe, principalmente, a los fuegos registrados en la Península Ibérica, que conforman el 60% de la superficie arrasada. En España, las condiciones meteorológicas han ayudado a mejorar la situación, con Galicia y Asturias sin grandes incendios activos, y con los fuegos de Castilla y León en evolución favorable.