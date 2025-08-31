INCENDIOS
Récord de superficie arrasada por los fuegos en la Unión Europea
La superficie calcinada por los incendios en la Unión Europea ha superado este año el millón de hectáreas, el peor dato desde que hay registros. Esta cifra se debe, principalmente, a los fuegos registrados en la Península Ibérica, que conforman el 60% de la superficie arrasada. En España, las condiciones meteorológicas han ayudado a mejorar la situación, con Galicia y Asturias sin grandes incendios activos, y con los fuegos de Castilla y León en evolución favorable.