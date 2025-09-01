Feijóo dice que el Gobierno ya “huele a rancio”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el Gobierno central ya “está caduco” y “huele a rancio” antes de iniciar el curso político, por lo que considera que este cuatrimestre va a ser “determinante para el futuro de España”. En un acto del partido en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), para inaugurar el curso político, criticó que el Gobierno se haya puesto “de perfil” ante la oleada de incendios, por lo que dijo que no es el Estado es el que está “fallido”, sino el Ejecutivo central. “No falla, la culpa siempre es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo”, reprochó, por lo que se preguntó “qué pacto de Estado” plantea el Gobierno tras los incendios y cómo puede ser creíble si “no son capaces ni de aprobar unos presupuestos”

Feijóo consideró también que “no hay que cambiar la arquitectura del Estado”, sino “al Gobierno central porque no da más de sí”, insistió, cargando también contra la política migratoria, la política exterior, la falta de presupuestos estatales o los casos de corrupción.

Por otra parte, Feijóo instó al Gobierno a enviar a los cuerpos policiales a la frontera para “dar seguridad a los españoles”, en lugar de “amenazar” a las comunidades autónomas con mandarles la Policía si no cumplen con el reparto de menores migrantes decretado por el Ejecutivo. Por eso, ante este inicio del curso político se ha comprometido a ser él quien se encargue de “limpiar el buen nombre de la política en España” para lo que tiene intención de “derogar muchas leyes” porque no está dispuesto a gestionar lo que considera “los escombros del sanchismo”. “Vamos a reparar y a preparar España”, proclamó, para “sacarla del bucle de la incompetencia y de la indecencia en la que la tiene sumida este Gobierno”, del que cree que solo se dedica a “escapar de sus responsabilidades”. Entre las cosas que ha dicho que hará si gobierna es tener la “valentía” de “asumir el mando cuando crea que una comunidad no tiene capacidad frente a una catástrofe”.