Los jueces cargan contra las acusaciones de Sánchez

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La mayoría de asociaciones de jueces rechazaron ayer las acusaciones de “hacer política” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista el lunes en TVE. Sánchez aseguró que “hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia”, en relación a la investigación de casos de corrupción de miembros de su familia, a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, señaló que es “lamentable” que Sánchez “cuestione a los que investigan las causas de su círculo familiar” y lamentó que “no conozca el respeto al Poder Judicial, que es básico en un Estado de derecho”. Mientras, el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, afirmó que “resulta indudable la instrumentalización de ciertos procedimientos judiciales por razones partidistas”, aunque declaró que “quizás no corresponda al presidente hacer estas manifestaciones”.

Paralelamente, la organización Manos Limpias pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ampare a los jueces que investigan los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, y que “garantice” que no pueda haber la más mínima injerencia en su actuación.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de “declarar la guerra a los jueces”, mientras que el secretario general del partido, Miguel Tellado, afirmó que las declaraciones del jefe del Ejecutivo “son impropias de un demócrata” y que “dinamitan los cimientos” de una democracia moderna como España. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, comparó a Sánchez con el presidente de EEUU, Donald Trump, por sus críticas a la Justicia, y el coordinador general, Elías Bendodo, recriminó al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que “trabaje para el Gobierno”.

Desde el PSOE, Patxi López aseguró que los jueces “no son seres de luz” y que “hay actuaciones que avergüenzan al Estado de Derecho”.