El Abogado General de la UE avala que retirasen la inmunidad a Puigdemont

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Abogado General de la UE ha propuesto a la Justicia europea avalar la decisión tomada por el Parlamento Europeo de levantar, durante la anterior legislatura, la inmunidad al expresident y exeurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers que obtuvieron un escaño europeo con Junts, Clara Ponsatí y Toni Comín. Así, insta al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) a declarar el sobreseimiento del recurso de Puigdemont y Ponsatí, al considerar que ya no tienen “interés” al no ser ninguno de ellos eurodiputado. En cambio, propone dejar abierta la causa de Comín, ya que este salió reelegido en las elecciones europeas de 2024 pese a no haber accedido a su escaño. En todo caso, considera que hay que desestimar el recurso que interpuso contra la sentencia del Tribunal General de la UE que en 2023 dio la razón a la Eurocámara. Las conclusiones del abogado general europeo no son vinculantes para el TJUE, que debe dictar sentencia. El pronunciamiento responde a los recursos de casación presentados contra esa primera sentencia del Tribunal General de la UE.

El asunto se refiere a la decisión del pleno del Parlamento Europeo de marzo de 2021 de suspender la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí a petición del Tribunal Supremo para que pudieran ser juzgados por su papel en el procés.