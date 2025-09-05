Giró abandona Junts por discrepancias con la cúpula

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exconseller de Economía Jaume Giró comunicó ayer que ha decidido renunciar al acta de diputado en el Parlament y a su cargo en la Ejecutiva de Junts por discrepancias con las “orientaciones” de la formación. El también exdirectivo de La Caixa, justificó su decisión afirmando que la ha tomado porque “no estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí, ni tampoco las orientaciones actuales del partido coinciden con mi manera de entender la política que creo que conviene y necesita Catalunya”. Giró cree que Catalunya vive un momento “decisivo” y que la política es, muy a menudo, “excesivamente táctica”. “Se priorizan los intereses de partido por encima de los del país y esto dificulta la colaboración entre las fuerzas principales y, con ello, el bienestar y el progreso” de los ciudadanos. El exconseller remarcó que deja sus cargos con la tranquilidad de saber que actúa siguiendo sus convicciones personales y con la esperanza de que otras personas puedan aportar “la energía y las ideas que el momento requiere”.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull, lamentaron la salida de Giró y le agradecieron el trabajo realizado durante estos años. Más crítico con él se mostró el president del Parlament, Josep Rull, que se mostró contrario a la visión de Giró defendiendo la estrategia llevada a cabo por su partido. “Junts ha abierto una vía de transición, pacto y acuerdo. Es la base de nuestro programa electoral tanto en Madrid como aquí”, aseguró. Para Rull, si esta voluntad de llegar a acuerdos no se está logrando a nivel estatal es porque se están dando unos incumplimientos “insostenibles”. En este sentido apuntó que en Cataluya, si tampoco se está logrando, es porque el otro bando no pone de su parte. “Cuando hay posibilidades de entendimiento y acuerdos, se entra a fondo”, aseveró. El president del Parlament también elogió el desempeño de Giró durante su etapa como conseller de Economía, que desempeñó entre 2021 y 2022.