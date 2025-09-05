Veintiséis países desplegarán tropas en Ucrania tras la paz

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a “estar presentes en tierra, por mar o en el aire” para aportar garantías de seguridad a Kyiv una vez firmada la paz. Tras una reunión en París entre los 35 estados que forman el grupo, Macron aseguró que esta decisión no conlleva enfrascarse en “ninguna guerra” con Rusia, sino “garantizar la paz y aportar muy claramente una señal”.

Según explicó Macron, que evitó dar más detalles para “no exponerse”, el objetivo es “prevenir una nueva agresión” por parte de Rusia y garantizar la “seguridad duradera” de un país que “no ha elegido la guerra”. “Es Rusia la que eligió ir a la guerra en 2022, como había hecho en 2008 en Georgia, como hizo en 2014 en Crimea y en el Donbás”, declaró el mandatario galo.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró el acuerdo y recalcó la “necesidad” de un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque rechazó la propuesta del jefe del Kremlin de hacerla en Moscú. “Sería la mejor manera de arruinarlo, pero que Rusia empiece hablar de la reunión ya es un primer paso”, señaló Zelenski, que ve intenciones de Rusia de acabar con el conflicto.

El Gobierno de España aseguró que contribuirá a las garantías de seguridad cuando “haya paz”, y que seguirá apoyando a Ucrania “tanto tiempo como sea necesario”. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no pudo asistir a la reunión debido a una avería en su avión, aunque manifestó que “la presión sobre Rusia debe continuar”.

Por el momento, solo el Gobierno italiano ha confirmado que no desplegará sus tropas en Ucrania, y Estados Unidos anunció que en unos días “concretará” su respaldo.

Por otra parte, dos personas murieron ayer en la localidad de Illinivka (Donetsk) a causa de ataques rusos. “Han lanzado con éxito tres bombas sobre el hospital. Los rusos cometen actos terroristas”, afirmó el Gobierno local.