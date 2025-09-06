Cuerpo defiende que la financiación singular garantiza la solidaridad

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió ayer que el proyecto de financiación singular de Catalunya garantiza elementos esenciales como la suficiencia de recursos, la solidaridad entre territorios y entre subsectores. Aseguró que el criterio de ordinalidad se contempla ya en el sistema de financiación actual, y que ello no impide la solidaridad entre comunidades. “Lo importante en este caso, más allá de que exista ese elemento de solidaridad que garantice que mi comunidad autónoma pueda dar los servicios de sanidad y educación en las mismas condiciones que en cualquier otra comunidad autónoma, es fomentar que haya desarrollo económico en todo el territorio”, valoró en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El ministro también criticó el posicionamiento del PP con respecto a la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, asegurando que nace de una “confrontación con el Gobierno” y dijo tener la esperanza de que “sus barones vean el beneficio para sus ciudadanos y, por tanto, vayan adelante”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, también defendió la quita de la deuda por ser un “acto de justicia” y un “paso necesario para garantizar la prosperidad compartida”. En este sentido, reivindicó que la propuesta, planteada desde Catalunya, “no perjudica a nadie”, y llamó a un “debate constructivo” en esta materia. “Catalunya no pide ningún privilegio” ni ningún “trato desigual, al contrario”, aseveró durante un desayuno con prensa en València.

Con respecto al nuevo modelo de financiación que negocia con el Gobierno central, el líder de los socialistas catalanes defendió que la Generalitat cree en “una España justa, diversa y solidaria” y por eso mismo está tratando de acordar una financiación “que respeta esta pluralidad, diversidad y solidaridad”. Además, incidió en que la financiación “es también una herramienta de justicia social y de progreso económico para todos” y prometió: “Catalunya es y continuará siendo solidaria con nuestros ciudadanos españoles”. Además, Illa señaló que, aparte de esta propuesta, no hay ninguna otra para modernizar el sistema de financiación actual, que “no atiende a las necesidades de cada territorio”.