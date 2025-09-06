La presidenta del CGPJ exige “no presionar” a los jueces y afirma que “no reciben órdenes”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, reclamó ayer poner fin a descalificaciones y presiones a los jueces. Lo hizo durante la apertura del Año Judicial que se celebró en el Tribunal Supremo, un acto marcado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado lunes afirmó que “algunos jueces que hacen política”.

Perelló defendió la independencia judicial y criticó las “inoportunas” e “insistentes descalificaciones” a la Justicia por parte de los políticos, además de los intentos de atribuir a los jueces “intenciones u objetivos” contrarios a los principios de su actuación. “No obedecemos órdenes de nadie”, manifestó Perelló, que aseguró que la soberanía judicial no es “un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos”. En referencia a Bolaños y Sánchez, la presidenta del CGPJ señaló que las “descalificaciones” son “impropias de un Estado de derecho” y advirtió de que “cada cargo público es responsable de sus actos”. “Que no se nos presione, que no se nos condicione, que no se erosione la credibilidad de los tribunales”, añadió.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz asistió al acto, pese a que el ala conservadora del CGPJ pidió excluirlo estar procesado por un delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se sentó junto al rey Felipe VI, que presidió la ceremonia, pese a que los conservadores pidieron dejarlo fuera de los estrados.

García Ortiz pidió “respeto” para la Fiscalía y las instituciones, aunque se mostró consciente de su situación procesal. “Estoy aquí porque creo en la Justicia, en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial y en la verdad”, proclamó el fiscal, cuyas intervenciones han sido aplaudidas por parte de la sala, algo insólito en esta ceremonia.

El fiscal general aprovechó su discurso para aportar datos sobre violencia de género y hablar sobre inmigración. Apuntó que el porcentaje de “denuncias falsas” por violencia de género desde 2009 es “ínfimo” –el 0,0082%–, y destacó la “atención especial” que requieren los niños migrantes que llegan a España. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra la presencia de García Ortiz y acusó a Sánchez de “fallar” al rey por convertir en un “bochorno” la ceremonia que inaugura el Año Judicial. “Me alegró de no estar allí”, dijo.