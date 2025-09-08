Rusia lanza su mayor ataque aéreo contra Ucrania y daña la sede del Gobierno en Kyiv

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Rusia escaló la madrugada de ayer la guerra en Ucrania lanzando un bombardeo masivo con más de 800 drones, una cifra récord, y más de una docena de misiles contra varias regiones y ciudades el país, incluida la capital. Durante la ofensiva fallecieron al menos cuatro personas, entre ellas un recien nacido, y fue alcanzada por primera vez la sede del Gobierno ucraniano. Kyiv lo ve como una nueva demostración de que Moscú no tiene ninguna intención negociar la paz. El ataque nocturno es el más grave desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, no por las consecuencias en vidas humanas y daños, sino por el número sin precedentes de drones lanzados sobre Ucrania en 1.292 días de conflicto armado y por el hecho de que, por primera vez, un bombardeo ruso alcanzó un edificio gubernamental y no uno cualquiera, sino la sede del Gabinete de Ministros.

Según indicó en su cuenta de Facebook la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en particular el techo y los pisos superiores de la sede del Gobierno quedaron afectados por el bombardeo. Kyiv fue el territorio más golpeado por el ataque, donde un edificio residencial de nueve plantas sufrió graves daños al quedar parcialmente destruidas cuatro plantas y desatarse un incendio. En el mismo barrio, otro edificio de apartamentos de 16 plantas sufrió daños al impactar contra él fragmentos que desataron un incendio en los pisos más altos.

Las defensas antiaéreas ucranianas pudieron derribar 747 drones y cuatro misiles de crucero. Sin embargo, se registraron impactos de nueve misiles y 54 drones suicidas en 33 ubicaciones de todo el país, además de la caída de fragmentos de objetos derribados en 8 lugares.

Esta escalada llega en medio de los esfuerzos del presidente de EEUU, Donald Trump, por sentar a la mesa de negociación al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y después de que 26 países se comprometieran a proporcionar garantías de seguridad a Kyiv una vez haya un alto el fuego o un acuerdo de paz, incluidas una misión internacional de tropas y el fortalecimiento del Ejército ucraniano y de su defensa antiaérea. Putin, sin embargo, ya ha manifestado que no cree que sea posible un acuerdo de paz con una contraparte que considera ilegítima por haber vencido, según él, el mandato presidencial de Zelenski, y además ha dejado claro que quiere una paz bajo su dictado.