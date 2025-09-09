Cerdán pide al Supremo que le deje en libertad tras setenta días en prisión

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán ha reclamado al Tribunal Supremo que le deje en libertad tras setenta días en prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Koldo, una investigación que considera “sin límites” y que persigue “incriminar actividades propias de la participación política”. Vuelve a cuestionar las grabaciones de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, “cuyos orígenes no constan en este procedimiento”. Pide al juez que cite a varios agentes de la Guardia Civil que han intervenido en la investigación y reclame a la Benemérita “todos los informes pendientes”.

Por otra parte, el PP pidió a la exmilitante socialista Leire Díez que entregue a la comisión de investigación del Senado su pendrive con información sobre las “cloacas” del Estado, lo que ella rehusó alegando que, como periodista, protege a sus fuentes, y que además está “judicializado”. También, negó tener relación personal o política con Santos Cerdán y enmarcó sus “investigaciones” en la elaboración de un libro.