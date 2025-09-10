La reducción de la jornada laboral descarrila por la aprobación de las enmiendas del PP, Vox y Junts en el Congreso

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La propuesta del gobierno español para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas ha descarrilado este miércoles al prosperar las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Junts en el Congreso. La votación ha dejado en minoría el ejecutivo y a los partidos soberanistas y de izquierdas partidarios de esta medida avalada por los sindicatos, pero no por las patronales. "Lo que vemos hoy es el ensayo preliminar de que podría ser un gobierno del señor Feijóo y Abascal. El ensayo general de un gobierno contra los trabajadores", ha lamentado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el debate previo a la votación. Hoy, CCOO y UGT han celebrado varias protestas, tanto en Barcelona como en Madrid, para intentar un giro, hecho que no se ha producido.