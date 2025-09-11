Balaguer rinde homenaje al Congrés de la Cultura Catalana

La iglesia de Santa Maria de Balaguer fue el escenario escogido por la Paeria para el acto institucional de la Diada. Este año se conmemoraron los 50 años del Congrés de Cultura Catalana, los 150 años del nacimiento de Juli Garreta, compositor sardanista, y el milenario de Montserrat. El acto estuvo encabezado por la alcaldesa, Lorena González, y participaron en él la Escola de Música, La Xemeneia Espai de Dansa i Creació y el Orfeó Balaguerí con espectáculos e interpretaciones. Después del acto institucional, se bailó una sardana en el exterior de la iglesia de Santa Maria, organizada por el Col·lectiu Sardanista de Balaguer. El ayuntamiento organiza hoy a las 12.00 un encuentro en el monumento L’Escull, dedicado a la unidad de la lengua catalana en la avenida dels Països Catalans. Allí se interpretará la propuesta de música y poesía Mai la direm prou, a cargo de David Pradas y Núria Miret.

También Solsona anticipó la Diada con un acto institucional que debía celebrarse anoche en la plaza Ramon Llumà. En Les Borges Blanques, la celebración se limitó a la Marxa de Torxes.

Por otra parte, el consell del Pla conmemoró el martes la Diada con un acto en los jardines de la Casa Canal de Mollerussa. La exconsellera Anna Simó pronunció un discurse que hizo referencia a la epopeya de los Canals d’Urgell. Destacó que “en etapas de individualismo es tiempo de la nación de las personas, de comunidad y sentimiento de pertenencia”. El presidente del consell, Carles Palau, reivindicó la autenticidad comarcal, la planificación del territorio y la defensa de la lengua y la cultura catalanas.