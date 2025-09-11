Begoña Gómez dice que su asesora en Moncloa le hizo “algún favor”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, admitió ayer que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, le hizo algún “favor” en alguna ocasión. Así lo dijo en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado para explicar las funciones de Álvarez en un presunto caso de malversación en el que se investiga si se desviaron fondos públicos para su contratación y si desempeñó funciones privadas para la esposa de Pedro Sánchez.

Gómez respondió solo a breves preguntas que le formuló su abogado, Antonio Camacho, en un interrogatorio dirigido a reafirmar los argumentos que plasmó en su recurso contra la última imputación, donde reprochó al juez su “exorbitada” interpretación el Código Penal. Explicó que las funciones de su asesora consistían fundamentalmente en coordinar su agenda, equipo de seguridad y labores de protocolo.

Sin embargo, admitió que en alguna ocasión Álvarez le hizo “un favor” al enviar algún correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, justificada por su “relación de confianza”. Su abogado también calificó de “favor” que Álvarez transmitiese en febrero de 2024, en la parte final de un correo, un “mensaje personal” de Gómez sobre su deseo de que Reale siguiese patrocinando la cátedra, y lo consideró “una conducta aislada”.

En relación a la contratación, Gómez indicó que la escogió por haber trabajado antes con ella aunque afirmó no recordar el procedimiento, algo en lo que insistió Peinado para precisar a quién se le podía imputar la malversación. Además, explicó que considera “necesario” que su asesora tuviese acceso a su correo de Moncloa para cumplir con sus funciones.

Por su parte, Álvarez se acogió a su derecho de no responder al juez por una imputación que considera que “no está fundamentada” y anunció que ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Sánchez defiende ante Feijóo su Gobierno “limpio” de corrupción

� El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en el Congreso que su Ejecutivo “está limpio de corrupción” y acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de solo dedicarse a insultar, después de las acusaciones del dirigente popular de “moverse por el miedo” a los jueces y a los medios por los casos de corrupción que le rodean, como el del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el de su mujer “pluriimputada”, Begoña Gómez. Por su parte, el dirigente de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, advirtió al Gobierno de “no llegar tarde” con las reformas en materia de vivienda y financiación autonómica, sobre lo que se pronunció también el líder de ERC, Oriol Junqueras, que insistió en que no apoyarán los presupuestos de 2026 si no hay avances en la recaudación del IRPF.