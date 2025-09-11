Bruselas plantea suspender una parte del pacto comercial con Israel

Von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la UE en Estrasburgo . - EUROPA PRESS

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, endureció ayer el tono al proponer suspender “parcialmente” los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Israel y aseguró que el Ejecutivo comunitario congelará “su apoyo bilateral” a Tel Aviv, una partida que asciende hasta los 32 millones de euros. “Europa debe hacer más”, aseveró la política alemana durante su discurso sobre el estado de la UE, que da el pistoletazo de salida al nuevo curso político en la Eurocámara. “ Lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable”, denunció Von der Leyen, que también anunció que propondrá sancionar a los “ministros extremistas y los colonos violentos”.

Las consecuencias de la operación militar de Israel sobre la Franja de Gaza es uno de los temas que ha centrado el discurso de Von der Leyen después de semanas recibiendo críticas por la inacción de Bruselas ante el empeoramiento de la crisis humanitaria en la Franja.”El hambre provocada nunca puede ser un arma de guerra”, denunció. Hasta el momento, la única medida que había planteado la Comisión Europea era la suspensión de la participación de Tel Aviv en el programa científico de la UE.

Ante un hemiciclo dividido entre las ausencias de buena parte de la extrema derecha y un bloque progresista vestido de rojo para denunciar la situación en Gaza –incluyendo a su propia vicepresidenta, Teresa Ribera–, Von der Leyen subrayó su apelación a “la unidad entre países, entre instituciones y las fuerzas democráticas proeuropeas”.

Por otro lado, la Global Sumud Flotilla de ayuda a Gaza denunció un segundo ataque con dron desde Túnez.

EEUU dice que medidas de España “envalentonan a los terroristas”

l Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, calificó ayer como “profundamente preocupante” las restricciones anunciadas por España para limitar envíos de armas con destino a Israel y afirmó que estas “envalentonan a los terroristas”. “Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén”, denunció.