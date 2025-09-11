Muere el comentarista estadounidense Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en una universidad

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El comentarista estadounidense Charlie Kirk, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha muerto este miércoles a los 31 años tras haber recibido un disparo en el cuello mientras participaba en un evento que estaba teniendo lugar en una universidad de la ciudad de Orem (Utah).

El propio Trump ha sido quien ha comunicado su fallecimiento: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", ha expresado.

"Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora no está con nosotros", ha lamentado a través de un mensaje en su perfil de Truth Social, donde ha trasladado su pésame a la familia del comentarista y ha ordenado que todas las banderas ondeen a media asta desde hoy hasta las 18.00 horas del domingo (hora local).

Antes de que se confirmara su fallecimiento, había circulado un vídeo del momento del tiroteo en el que se veía a Kirk subido a un escenario al aire libre y rodeado de cientos de personas, tras lo cual se escucha un disparo y se ve cómo se echa hacia tras en su asiento mientras que brota sangre de su cuello.

En ese momento, Kirk estaba respondiendo una pregunta sobre los tiroteos masivos llevados a cabo por personas trans en Estados Unidos.

La Universidad Valle de Utah, donde ha tenido lugar el incidente, ha informado a través de su perfil en la red social X de que una persona sospechosa ha sido detenida tras el tiroteo, a pesar de lo cual una portavoz de la institución educativa ha negado a que el sospechoso del disparo esté bajo custodia, según informa la cadena de televisión NBC.

De hecho, la institución educativa ha cerrado sus puertas y ha cancelado las clases, mientras que ha pedido a quienes se encuentran en el campus que se queden en un espacio seguro hasta que la Policía pueda escoltarles afuera. "La Policía está recorriendo los edificios para escoltar a las personas fuera del campus. Las carreteras que llevan al campus están cerradas", reza un comunicado.

El director del FBI, Kash Patel, ha dicho que están "siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado" a Kirk en la Universidad Valle de Utah. "Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos, y todos los afectados", ha expresado. Asimismo, ha asegurado que los agentes llegarán al lugar de los hechos "rápidamente" y que el FBI apoya "plenamente la respuesta y la investigación en curso".

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y confundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

A Kirk, a través de dicha organización, se le atribuye en gran medida la movilización de los votantes jóvenes en apoyo de Trump durante las últimas elecciones presidenciales, en las que se impuso a la demócrata Kamala Harris. También habló en los mítines de campaña de Trump de los comicios de 2024 y participó en la Convención Nacional Republicana.

La violencia política es una preocupación creciente en un país profundamente polarizado, que afecta tanto a republicanos como a demócratas a todos los niveles del estrato político. De hecho, Trump fue víctima de un intento de asesinato durante una evento de campaña en Pensilvania, donde resultó levemente herido.