Un joven de 22 años, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que el FBI ha logrado arrestar “con un alto grado de certeza” al autor del asesinato de Charlie Kirk, el activista y comentarista conservador que falleció por un disparo el miércoles. El tirador fue identificado como Tyler Robinson, un estudiante de Utah de 22 años, y su entrega fue supuestamente facilitada por su propia familia.

Las autoridades publicaron imágenes y vídeos de la huida de Robinson para facilitar su búsqueda, ofreciendo más de 100.000 dólares por información. Además, encontraron el rifle del asesinato el jueves, cuyas balas contenían consignas como “Hey, fascista, ¡cógelo!” o un extracto de la canción antifascista Bella Ciao, según el gobernador de Utah, Spencer Cox.

El dirigente explicó que un familiar del sospechoso habló con un amigo de la familia que, a su vez, contactó con la oficina del sheriff en el condado de Washington. “Robinson les había confesado que había cometido el ataque”, declaró, considerando que su propio entorno “hizo lo correcto”. Según medios estadounidenses, Robinson era un buen estudiante y se compartieron fotos de una pronta relación con las armas.

Trump manifestó que “espera” que el asesino de Kirk sea condenado a muerte, y definió al fallecido como “una buena persona que no se merecía esto”. El mandatario estadounidense ya anunció el jueves que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad a Kirk, que era uno de sus grandes aliados con el que compartían gran parte del discurso.

Kirk intervino en las últimas tres convenciones del Partido Republicano y era conocido por participar en debates universitarios, donde defendía una visión muy conservadora de temas como la igualdad racial, el aborto o el derecho a portar armas. “Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin ninguna muerte por arma de fuego. Pero creo que es un costo que debemos asumir para mantener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos fundamentales”, declaró en una ocasión.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses informaron de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a un migrante que se resistió a ser detenido durante un control de tráfico en un suburbio de Chicago. El fallecido había dirigido su vehículo contra los agentes y atropellado a uno de ellos.