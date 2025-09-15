El ayuntamiento de Girona cuelga un retrato de Felipe VI hecho con un mosaico de fotos del 1-O: "Acatamos la sentencia pasando al ataque"

El mosaico con fotos del 1-O de Felip VI colgado en la sala de plenos del ayuntamiento de Girona.Marina López / ACN

El ayuntamiento de Girona ha colgado un retrato del rey Felipe VI en la sala de plenos hecho con un mosaico de fotografías del 1-O. "Acatamos pasando al ataque", ha subrayado el alcalde, Lluc Salellas, en referencia a la sentencia que obligaba a poner la imagen del monarca a raíz del contencioso interpuesto por Vox.

Salellas ha asegurado que, a pesar de la "imposición" que les ha venido por parte de "la extrema derecha y la justicia española", han optado por esta fórmula imaginativa para reivindicar el referéndum de 2017, la "voluntad de independencia", que Girona es una ciudad "republicana" y para mostrar su rechazo "a la monarquía borbónica".

"Atacamos pasando al ataque"

Colgando este retrato de Borbón, el alcalde de Girona ha subrayado que el equipo de gobierno acata la sentencia "pasando al ataque". Salellas ha reiterado que, aunque todavía había opciones de presentar recurso a la sentencia, después de consultarlo con los servicios jurídicos vieron que eso no tendría demasiado recorrido, porque "tarde o temprano la justicia española se pone al lado de la monarquía".

"Lo mejor era tomar la iniciativa; y en este caso, hemos optado por poner el retrato del rey a nuestra manera, reivindicando el 1 de octubre", ha afirmado. "Porque sabemos que es un día que hizo daño a la monarquía española y, por lo tanto, eso hace que esta imagen vaya ligada claramente a los anhelos de libertad de los y las gerundenses", ha añadido Lluc Salellas.

El alcalde de Girona ha explicado que según su opinión el retrato de Felipe VI hecho con imágenes del 1-O "cumple perfectamente" con lo que pide la justicia (porque, entre otros, no está colgado boca abajo y es visible desde toda la sala de plenos). Además, Salellas ha dicho que desde los servicios jurídicos municipales también se ha considerado que la fórmula escogida era "una interpretación viable". "Entendemos que cumplimos la sentencia y, además, lo hacemos con reivindicación política; por lo tanto, acatamos pasando al ataque", ha reiterado.

Por último, el alcalde también ha explicado que el ayuntamiento ha cumplido con el segundo de los puntos que también recogía la sentencia; en este caso, el que hace referencia a la bandera española. Lluc Salellas ha explicado que la 'rojigualda' se ha puesto en un "sitio noble" del consistorio. Pero aquí, no ha ido más allá y no ha desvelado donde se ha colocado.

En paralelo, el consistorio ha dedicado el espacio que da acceso al salón de plenos a las concejalas republicanas.