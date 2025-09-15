EEUU y China negocian sobre aranceles y TikTok en Madrid

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se encuentran desde ayer en el palacio de Santa Cruz de Madrid para negociar un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok. Se trata de la cuarta ronda de negociaciones comerciales que mantienen, tras las celebradas en Ginebra, Londres y Estocolmo, y está previsto que se prolongue hasta el miércoles.En el palacio de Santa Cruz, sede del ministerio de Asuntos Exteriores español, les recibió el ministro, José Manuel Albares, que agradeció la confianza a los dos países por haber elegido Madrid como ciudad de esta bilateral.

El encuentro se produce tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y que rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses. Coincide también con la fecha límite fijada por Washington para que expire el permiso de TikTok para operar en territorio estadounidense, el 17 de septiembre. La cita busca además allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, quienes podrían coincidir en octubre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Gwangju (Corea del Sur).