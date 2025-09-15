“La alianza con EEUU nunca ha sido tan fuerte”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países “nunca ha sido tan fuerte”. “Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente”, dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Entretanto, las autoridades israelíes aseguraron que algunos dirigentes de Hamás han solicitado la salida de sus familias y en algunos casos de ellos mismos de la Franja de Gaza y reprocharon que oficialmente pidan a población que no cumpla con las órdenes de evacuación israelíes. Decenas de miles de palestinos huyeron ayer hacia el sur desde la ciudad de Gaza ante los crecientes bombardeos del Ejército de Israel, que estima que desde que recrudeció sus ataques a la capital unas 300.000 personas han sido forzosamente desplazadas hacia el sur. A pesar de que las playas de Mawasi (sur) y las de la ciudad de Gaza (norte) distan solo unos 25 kilómetros, el viaje de vuelta se alarga durante más de cinco horas por el aluvión de gazatíes que se dirigen hacia el sur por la carretera que las conecta, la de Rashid, que atraviesa la Franja en paralelo al mar. El Ejército de Israel aseguró que más de 300.000 palestinos han abandonado la ciudad de Gaza. Desde el inicio de la ofensiva, han muerto cerca de 64.900 palestinos y ha habido más de 164.600 heridos, según las autoridades de la Franja. Entre los fallecidos en las últimas 24 horas hay diez palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda.