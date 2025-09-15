La UE tilda de “imprudentes” los drones rusos en Rumanía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó ayer de “escalada imprudente” el dron ruso que Rumanía interceptó el sábado en su espacio aéreo. “La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos es otra violación inaceptable de la soberanía de un estado miembro de la UE. Esta escalada imprudente y contínua amenaza la seguridad regional”, dijo Kallas a través de su cuenta en X. La alta representante de la UE mostró su solidaridad con Rumanía y aseguró que está en contacto con el Gobierno rumano, que hizo despegar dos aviones de combate F-16 para rastrear el dron hasta que desapareció.

Entretanto, las autoridades rusas anunciaron ayer que han lanzado un misil de crucero hipersónico contra un objetivo en el mar de Barents, en el océano Ártico entre Rusia y Noruega, en el marco de las maniobras militares realizadas conjuntamente con Bielorrusia y que tienen lugar en un momento de grandes tensiones por la invasión rusa de Ucrania y la reciente interceptación de drones rusos en el espacio aéreo de otros países, como Polonia. El ministerio de Defensa de Rusia indicó que durante estas maniobras, denominadas ‘Zapad-2025’, la “Flota del Norte lanzó un ataque con misiles contra un enemigo simulado”.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pidió a sus aliados detener la maquinaria bélica rusa con la imposición de fuertes sanciones y aranceles a Moscú, y mostró comprensión por la postura de EEUU, que exige para ello a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo. Zelenski subrayó que si el presidente ruso, Vladímir Putin, no quiere la paz “hay que obligarle a ella”. Mientras, el presidente ruso condecoró con la Orden al Mérito por la Patria al expresidente Dmitri Medvédev, que ha protagonizado en los últimos meses varias acaloradas discusiones en las redes sociales con el presidente de EEUU, Donald Trump, que le llegó a calificar de “bocazas”.