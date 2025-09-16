Israel inicia la ofensiva contra la ciudad de Gaza: "está quemando"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Israel ha iniciado su ofensiva contra la ciudad de Gaza, que ya es a ojos del ejército una "peligrosa zona de combate". El ministro de Defensa, Israel Katz, ha afirmado en un mensaje en X que Gaza está quemando y que el ejército ataca "con mano de hierro" las instalaciones de Hamás.

El portavoz en árabe de las fuerzas armadas hebreas, Avichay Adraee, ha dicho en un mensaje en las redes que el ejército "ha empezado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza".

Además, ha avisado a los ciudadanos que abandonen la capital "por su seguridad" y que se desplacen hacia el sur. La ofensiva de Israel coincide con la publicación de un informe de la comisión de investigación de las Naciones Unidas (ONU) que acusa Israel de cometer genocidio en Gaza.