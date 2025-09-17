Israel afirma que “la ciudad de Gaza arde” con el arranque de la ofensiva terrestre

Palestinos frente a los destrozos en la ciudad de Gaza causados por los ataques del Ejército israelí. - EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció ayer el inicio de una “gran ofensiva terrestre” para tomar la ciudad de Gaza. El Ejército hebreo confirmó que ya hay tropas terrestres en la capital del enclave, que considera “el principal bastión” de Hamás y donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos del grupo islamista, además de entre 500.000 y 600.000 civiles.

Después de varias semanas de operaciones en las afueras de la ciudad de Gaza, el plan de Netanyahu pasa a “la fase principal”. El dirigente del país declaró que el Ejército trabaja “para abrir rutas adicionales que permitan una evacuación más rápida de la población” y el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que “Gaza arde, será destruida y los palestinos pagarán el precio”.

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, comunicó que tomar la ciudad de Gaza “llevará varios meses”, aunque Israel ya “controla amplias zonas” de la capital. En relación a los rehenes cautivos por Hamás, Defrin afirmó que las Fuerzas Armadas harán “todo lo posible” para protegerlos, después de que los familiares acusaran al Gobierno de usarlos como “escudos humanos”.

Por su parte, Hamás advirtió de “limpieza étnica” la ofensiva israelí en Gaza y la consideró “un nuevo capítulo en la guerra genocida”. “Estos crímenes son perpetrados bajo la flagrante cobertura política y militar de la Administración estadounidense, que tiene una responsabilidad total en las consecuencias”, señaló el grupo, que informó de que al menos 59 personas murieron ayer a causa de los ataques israelíes en toda la Franja, elevando a casi 65.000 las víctimas mortales desde el 7 de octubre de 2023. Además, unas 75.000 personas se han quedado sin hogar en la Franja tras la intensificación de la ofensiva israelí.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió de que “hay una ventana de oportunidad muy pequeña” para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza. “Preferimos que termine rápidamente a través de un acuerdo negociado y dar al pueblo de Gaza una vida mejor que la que han tenido bajo Hamás”, manifestó Rubio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, avisara al grupo islamista de que “no habrá acuerdo” si “usan a los rehenes como escudos humanos”.

Mientras, el Gobierno israelí sigue recibiendo críticas por parte de la comunidad internacional. La ONU calificó el bombardeo de Israel contra una delegación de Hamás en Catar como un “asalto a la paz regional” y una “escandalosa violación del Derecho Internacional”, y la Comisión Europea tiene previsto presentar hoy el plan para suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, definió a Netanyahu como “un familiar” del dictador Adolf Hitler “desde el punto de vista ideológico”, y le alertó de que “le espera el mismo destino”.

Una comisión de la ONU declara oficialmente el genocidio en la Franja

Una comisión de investigación de Naciones Unidas ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Los investigadores, que tomaron de partida los ataques de Hamás en 2023, indicaron que “las autoridades israelíes y sus fuerzas de seguridad cometieron cuatro de los cinco actos genocidas”, que son “matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos”, según la definición de este crimen en el derecho internacional.

El análisis jurídico de la comisión cita ejemplos de escalada de asesinatos, bloqueos a ayuda humanitaria, desplazamiento forzado, y destrucción de una clínica de fertilidad. Según el informe, la esperanza de vida en la Franja ha caído prácticamente a la mitad: desde los 75,5 años cuando empezó el conflicto a 34,9.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, afirmó la ONU, que manifestó que el “silencio internacional” ante las pruebas de un genocidio equivale a “complicidad”. El secretario de Naciones Unidas, António Guterres, alertó de que “la situación es espantosa” pero evitó tildarla de “genocidio”.

Por su parte, el ministerio de Exteriores israelí calificó de “falso y distorsionado” el informe de la comisión, que “se basa en falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros”.

España se retirará de Eurovisión si Israel participa en el festival

España no participará en la próxima edición del Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen, en señal de protesta por la ofensiva israelí en Gaza. Así lo confirmó ayer el Consejo de Administración de RTVE tras aprobar por mayoría absoluta –diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención– la propuesta de su presidente, José Pablo López.

De esta manera, España se convierte en el quinto país en retirarse del Festival, después de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia. El comité directivo de Eurovisión aseguró estar evaluando los “posibles impactos y consecuencias” de estas posturas e informó de que “se espera una decisión final en diciembre”.

En caso de que España no participara en el certamen, RTVE no tendría los derechos de emisión al no pagar su canon a la Unión Europea de Rariodifusión (UER), y sería la primera vez que España no participa en el concurso desde su creación y que no lo emitiría. Sin embargo, no afectaría a la celebración del Benidorm Fest.