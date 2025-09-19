Aena invertirá más de 3.000 millones en ampliar El Prat

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Aena invertirá 12.888 millones de euros en modernizar y ampliar los aeropuertos españoles durante el periodo 2027-2031, una cantidad que más que triplica lo previsto para el quinquenio anterior, de los cuales más de 3.000 millones se destinarán al aeropuerto de El Prat de Barcelona. El objetivo para esta infraestructura es convertirla en un “referente de sostenibilidad” y alcanzar una capacidad de 90 operaciones por hora. Entre las obras previstas se encuentra la reconfiguración de las terminales T1 y T2, mejoras en los aparcamientos, actuaciones en las pistas, así como la ampliación de una pista y la construcción de un satélite asociado a la nueva operativa. Este proyecto requerirá la aprobación del Plan Director y adquirir los terrenos necesarios para realizar las medidas compensatorias previstas para la ampliación, por lo que Aena prevé que el proceso se alargue más allá de 2031. El president de la Generalitat, Salvador Illa, calificó la propuesta de “positiva”, afirmando que “para tener una Catalunya líder hace falta un aeropuerto líder y del siglo XXI”. La ampliación del aeropuesto lleva tiempo siendo motivo de discrepancias entre partidos y agentes sociales por la afectación en la zona natural de la Ricarda.

En Catalunya, se realizarán también mejoras en los en los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell.