Francia muestra su malestar con una gran huelga y protestas

La protesta convocada por los sindicatos franceses contra la austeridad reunió ayer a 500.000 manifestantes en todo el país, según las autoridades, y a más de un millón, según los organizadores, en una verdadera prueba de fuerza en plena formación del Gobierno y preparación de los presupuestos. Esas elevadas cifras de participación recuerdan la oleada de protestas de 2023, cuando a lo largo de varios meses millones de personas salieron a las calles contra el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. En una jornada en la que se desplegaron hasta 80.000 policías y gendarmes, hubo centenas de bloqueos en calles e institutos, así como decenas de pequeños incendios y cargas policiales durante las protestas, particularmente tensas en París, Lyon, Rennes, Marsella o Nantes. El paro, ampliamente seguido en sectores como el de la educación, tuvo consecuencias en varios de los monumentos y museos más emblemáticos del país. La Torre Eiffel tuvo que cerrar, mientras que el Museo del Louvre se clausuraron ciertas salas. Hasta las 18.00 horas se habian registrado 181 arrestos y 22 heridos, de los que la mitad fueron policías.