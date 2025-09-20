Encuentran un cadáver dentro de una maleta en la calle en Vilanova i la Geltrú

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un trabajador de la limpieza vial ha localizado este sábado por la mañana un cadáver en el interior de una maleta en Vilanova i la Geltrú. El operario ha hecho el hallazgo en una zona de contenedores junto a la plaza del Enxaneta de la capital del Garraf, según ha podido confirmar la ACN, y ha alertado inmediatamente a los servicios de emergencias. Agentes de la Policía Local de Vilanova y de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos y han acordonado la zona.

Según han adelantado El Caso, ya hay habría un hombre detenido relacionado con el caso. La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario para tratar de averiguar las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima. Según las primeras informaciones, el arrestado podría ser el compañero de piso de la víctima y los hechos habrían sucedido en un bloque de la calle de Lepanto, muy próximo a la plaza de l'Enxaneta.