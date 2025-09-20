Encuentran un cadáver dentro de una maleta en la calle en Vilanova i la Geltrú
Un trabajador de la limpieza ha hecho el hallazgo en una zona de contenedores en la plaza de l'Enxaneta
Un trabajador de la limpieza vial ha localizado este sábado por la mañana un cadáver en el interior de una maleta en Vilanova i la Geltrú. El operario ha hecho el hallazgo en una zona de contenedores junto a la plaza del Enxaneta de la capital del Garraf, según ha podido confirmar la ACN, y ha alertado inmediatamente a los servicios de emergencias. Agentes de la Policía Local de Vilanova y de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos y han acordonado la zona.
Según han adelantado El Caso, ya hay habría un hombre detenido relacionado con el caso. La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario para tratar de averiguar las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima. Según las primeras informaciones, el arrestado podría ser el compañero de piso de la víctima y los hechos habrían sucedido en un bloque de la calle de Lepanto, muy próximo a la plaza de l'Enxaneta.