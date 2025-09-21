Polonia se protege frente a los ataques rusos a Ucrania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Ejército de Polonia anunció ayer el despliegue de aviones de su fuerza aérea para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, después de incursiones de drones rusos en Rumanía, Estonia y en su propio territorio. Polonia ha aplicado “ todas las fuerzas y recursos disponibles” un día después del inicio de la operación de la OTAN Centinela Oriental, dedicada a proteger la frontera de la Alianza con Rusia.

Como respuesta a las acusaciones de Estonia, el ministerio de Defensa ruso negó que sus cazas violaran el espacio aéreo del país y comunicó que “tres cazas realizaron un vuelo desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado” y que “las aeronaves no se desviaron de su ruta”, con un “estricto cumplimiento de las normas internacionales”.

Lluvia de drones

Mientras, las autoridades ucranianas informaron ayer de la muerte de tres personas por un “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania, con 40 misiles y 580 drones, en la provincia de Dnipró. “El enemigo ha apuntado contra nuestra infraestructura, zonas residenciales y empresas civiles”, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que acusó a Rusia de lanzar “un misil con municiones de racimo” contra un edificio de apartamentos en Dnipró.

Por su parte, el Kremlin comunicó que cuatro personas murieron en un ataque con drones ucranianos en la región de Samara, en el suroeste del país, después de interceptar unos 150 aparatos no tripulados.

Paralelamente, Zelenski confirmó que se reunirá la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El dirigente ucraniano espera contar con el apoyo de Trump –que en los últimos días ha mostrado su decepción con el líder ruso, Vladímir Putin– sobre las garantías de seguridad en Ucrania tras firmar la paz, en la que varios países europeos aseguraron que van a participar y enviar tropas.