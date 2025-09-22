El Govern cree que podrá llegar a final de año con un nuevo sistema de financiación"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero|conseller de Presidencia, Albert Dalmau, antes de la reunión del Consejo Ejecutivo

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha asegurado este lunes que "el objetivo" del Govern "tendría que poder ser que llegáramos a final de año con un nuevo sistema de financiación encima de la mesa". Así ha confiado el dirigente socialista, que se ha mostrado optimista porque las negociaciones avanzan, aunque sean "complejas".

En una entrevista en RAC1, Dalmau ha arreciado que "el Gobierno siempre ha dicho que cumplirá el principal acuerdo que tiene con el grupo de ERC, de la misma manera que estamos cumpliendo con el traspaso de Rodalies". También ha subrayado el "compromiso" de la vicepresidenta española María Jesús Montero "de poder trabajar para que eso sea así", enfrente de los recelos de los republicanos por su candidatura en Andalucía.