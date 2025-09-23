Hallado el cuerpo del conductor arrastrado junto a su hijo en una riera el domingo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat localizaron ayer un segundo cadáver en la zona en la que buscaban al hombre desaparecido el domingo junto a su hijo de diez años al ser arrastrado su coche por una súbita crecida cuando cruzaban la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona). El cuerpo del pequeño fue hallado el mismo domingo. El cadaver del padre estaba medio cubierto por vegetación y tierra a escasos 800 metros del punto en el que empezó a ser arrastrado el coche, mientras que el del hijo fue encontrado a unos seis kilómetros. Los bomberos explicaron que era “difícil” ver el cuerpo, ya que estaba medio enterrado, aunque explicaron que ayer las labores de búsqueda se podían hacer en mejores condiciones, ya que debido a la crecida por el aguacero el domingo llegaron a bajar 60.000 litros de agua por segundo por la riera, mientras que este lunes el nivel bajó hasta 130 litros por segundo. El delegado del Govern en el Penedès, Lluís Valls, dijo que el domingo no se envió una ES-Alert a los vecinos de la zona porque había una alerta generalizada para toda Catalunya pero no existía un aviso “previsible y concreto” para esta zona. Las fuertes lluvias que descargaron, que dejaron en el entorno de Barcelona más de cien litros por metro cuadrado, hicieron aumentar el caudal de la riera de Mediona de forma súbita. Normalmente apenas lleva unos dedos de agua y llegó a tres metros en algunos puntos. Al parecer, el padre decidió cruzar la riera con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron.

Ayer, desde la Agencia Estatal de Meteorología se anunciaban chubascos para la madrugada en litorales del sudeste y Catalunya y, más tarde, también en Baleares, además de nieve débil en áreas del Pirineo.

Daños en cultivos del Delta de l’Ebre

Unió de Pagesos (UP) y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac) han alertado de que las lluvias del domingo han provocado daños “graves” en las cosechas de arroz y olivos del Delta de l’Ebre. Piden “celeridad” en los peritajes de los seguros para poder compensar debidamente las explotaciones.